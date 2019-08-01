Одной из проблем, с которыми сталкивается человек после 45 лет, является возрастное изменение зрения. Оно возникает даже у тех, у кого зрение всю жизнь было 100%.

Человек замечает ухудшение зрения, прежде всего, когда ему становится сложно разглядеть время на часах или прочитать sms-сообщение. Соответственно, он подбирает себе очки для коррекции зрения вблизи. Однако по мере развития изменений зрения человеку необходимо приобрести еще одну или две пары очков для коррекции зрения вдали и на средней дистанции.

Три пары очков, которые необходимо всегда носить с собой, не много ли? А что скажете об очках «3 в 1»?