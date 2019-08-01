Линзы для тех, кто ценит комфорт и качество жизни. Всегда.
Одной из проблем, с которыми сталкивается человек после 45 лет, является возрастное изменение зрения. Оно возникает даже у тех, у кого зрение всю жизнь было 100%.
Человек замечает ухудшение зрения, прежде всего, когда ему становится сложно разглядеть время на часах или прочитать sms-сообщение. Соответственно, он подбирает себе очки для коррекции зрения вблизи. Однако по мере развития изменений зрения человеку необходимо приобрести еще одну или две пары очков для коррекции зрения вдали и на средней дистанции.
Три пары очков, которые необходимо всегда носить с собой, не много ли? А что скажете об очках «3 в 1»?
Стали хуже видеть время
на часах?
Приходится отодвигать руку
все дальше, чтобы разглядеть
мелкий шрифт?
Трудно читать при недостаточном освещении и необходимо больше света, чем раньше?
У нас есть РЕШЕНИЕ для вас!
Очки с линзами Varilux специально разработаны, чтобы вы
видели всё чётко и без усилий на любых расстояниях.
Ответ на этот вопрос может дать только специалист, который проверит зрение и даст свои рекомендации, но уже сейчас вы можете пройти тест, который поможет вам определиться с выбором
Несмотря на то, что существуют разнообразные решения для коррекции пресбиопии, самым правильным выбором являются являются очки с линзами, позволяющие видеть одинаково четко на всех расстояниях.
Чёткое зрение
вблизи
Чтение и работа
на близких расстояниях.
Чёткое зрение
вблизи и вдаль
Чтение, а также зрение
вдаль. Неэстетичный
внешний вид.
Четкое зрение на всех расстояниях
Все виды деятельности: от чтения и работы за компьютером до
вождения автомобиля.
Линзы Varilux изобретены компанией Essilor в 1959 году. Вот уже 57 лет Essilor совершенствует технологии изготовления линз, чтобы обеспечить комфорт и качество жизни людям с возрастными изменениями зрения. Бренду Varilux доверяют 410 миллионов людей в 100 странах мира.
Главным требованием к очкам всегда было четкое зрение. Для достижения максимально возможной четкости изображения компания Essilor, лидер в производстве очковых линз, разработала специальное мультипокрытие для очковых линз Crizal.
Cамые современные технологии для защиты от 5 основных помех четкого зрения. Линзы с покрытием Crizal превращают покупку очков в настоящую инвестицию в ваше здоровье и качество жизни.
Все линзы Varilux систематически тестируются реальными людьми. Если пользователи подтверждают высокое качество продукта, линзы маркируются специальным знаком.
Знак «Одобрено потребителями» — это гарантия того, что продукция Essilor в максимальной степени соответствует высоким стандартам качества и запросам самых требовательных пользователей.
Я ношу очки с прогрессивными линзами Varilux Comfort, практически их не снимаю. За счет нескольких оптических зон можно хорошо видеть вдали, переносить взгляд в книгу или монитор без потери четкости. Линза позволяет видеть на разные расстояния, при этом изображение не расплывается. Отпадает необходимость иметь несколько пар очков или снимать их, чтобы рассмотреть перефокусироваться. Это комфортно, я привыкала пару недель, теперь все супер, не замечаю их.
Раньше я постоянно носила очки (близорукость, -4), но примерно год назад стала замечать, что и вблизи стала видеть неважно. Например, при работе за монитором и документами мне вообще стало некомфортно: ни в очках не вижу, ни без очков. Офтальмолог сказал, что это возрастное изменение зрения, и в таком случае рекомендуется иметь 2-3 пары очков, так сказать на все случаи жизни. В салоне оптики мне предложили альтернативу: прогрессивные линзы (когда в 1 линзе есть 2-3 зоны зрения, как в би/мультифокальных очках, но при этом есть плавный переход от зоны к зоне, нет "нарезанной" линзы, и не болит голова при переходах из зоны в зону) . Предложили много вариантов прогрессивных линз и по производителям, и по стоимости. Выбор осилила только со второго прихода в оптику)! Решила взять Varilux Comfort. Что немного испугало: консультант в оптике предупредил меня о периоде адаптации, объяснила, как правильно привыкать к линзам. Но мне хорошо напомнили, что когда меняешь в своих обычных очках линзы, то всё равно требуется время на привыкание. Здесь сказали носить очки по нарастающей начиная с 2 часов в день. Первые 3 дня было кружилась голова, носила только дома. Удивительно, но через недели полторы мозг привык, глаза расслабились, стало очень комфортно. Первое, что заметила – это комфортная перефокусировка от дальнего предмета к ближнему и на средние расстояния. Иногда нужно помогать себе движением головы, но к этому быстро привыкаешь. Сейчас пользуюсь только прогрессивами и возвращаться к обычным очкам даже не думаю.
У меня S-SERIES, классные, очень их люблю. В них реально удобно, не надо постоянно крутить головой, приподнимать очки, чтобы лучше видеть, в авто удобно ездить.
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